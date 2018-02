Para los que piensan que el diezmo es una avivada de los pastores, desgraciadamente debo desilusionaros, no es así, aparece en la biblia, y los pastores lo enseñan como una regla para tener la bendicion de Dios, no es obligatorio, pero si una persona tiene El Diezmo le da mucha plata a una Iglesia. problemas económicos y va a hablar con el pastor, lo primero que se le pregunta es si esta diezmando, ahora bien, una iglesia media, con gente de clase media y baja ,aproximadamente 400 personas por mes levanta fácil mas de 100000 pesos en diezmos, esto sin contar ofrendas u otras dádivas voluntarias, hoy por hoy el salario básico es 6000 o 7000 aproximadamente, un doctor, o abogado gana mucho mas, multipliquen eso y saquen la cuenta por persona adulta. Las mega iglesias, porteñas o de las grandes ciudades estoy seguro que levantan diez veces mas que eso, y me quedo re corto, ya que el poder adquisitivo es mas alto, y la cantidad de gente es mayor. Este punto se desprende del anterior, por linea general los pastores tienen un sueldo asignado, y no se quedan con el diezmo entero porque sino todos serian hipermillonarios, pero esta es la regla no la ley, hay muchos pastores honestos que deciden hacerlo asi por cuestiones de transparencia, pero hay otros que agarran lo que quieran y se dan tremendos lujos, no hay manera de regular esto, y por linea general la gente no se entera que pasa o no con ese dinero. Mientras mas grande es la iglesia, mas dinero mueve y mayor es el estilo de vida del pastor....ahora ustedes dirán, que bueno. Los católicos no son asi......esto es obvio porque la iglesia católica es mantenida por el estado, y es el arzobispado el que les paga los sueldos. en las iglesias evangélicas no pasa eso, y muchas veces es el pastor el que decide cuanto ganar.