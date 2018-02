Persecución MMM Argentina

Mucho se habla de nuestra salida de la Obra del Movimiento Misionero Mundial, pero nadie sabe los motivos reales. Desde el Púlpito se han dicho infinidades de cosas y han querido poner al pueblo en contra de nuestra persona. A continuación comparto una de las últimas Cartas enviada a los Oficiales Nacionales e Internacionales y la que muchos desconocen. En primer lugar las persecuciones que sufrimos quien suscribe Walter David Miño y mi esposa Adriana Garnica ex colaboradora de la casa pastoral por más de 12 Años al servicio incondicional de los Pastores Ismael Enrique Parrado y su esposa Martha Saavedra de Parrado, Elsa Garnica y Familia colaboradores y líderes de la Iglesia y el abandono del Pastor Carlos Garnica (Ex Oficial de la Junta Nacional quien por razones de salud tuvo que retirarse del Pastorado). Lamentable el maltrato verbal, y daño con que se lastima al pueblo que por alguna razón están en falta, creo que como siervos del señor lo correcto es citarlo a solas y hablarle personalmente con las personas que consideren puedan estar incurriendo en alguna falta. Las murmuraciones y chismes con que se manejan son impune y luego suben al púlpito a hablar de la Hipocresía, mentiras y tanta otras situaciones que ni siquiera se vive en el seno matrimonial del Pastorado y hasta lejos de realizar una auto-critica o análisis personal o ponerse en manos de Dios se atreven a decir desafiante No cambiaremos. Mis funciones como miembro colaborador en la central a sido Crear y Ser encargado de la Radio Redentor (On-Line), que con mucho esfuerzo y sin apoyo surgió en medio de la nada y a sido de mucha bendición y edificación y que trataron de destruir todo lo que se dejo pero que continua funcionando por gracia y misericordia del Señor, muchas veces no es del que quiere o del que corre, sino de quien el Señor tiene misericordia y el mismo señor es quien capacita a sus escogido. Gracias a los Hermanos de la Red Internacional de Medios en su momento Ps Abner Garabito y el Hno Benjamín Mota pudimos capacitarnos poco a poco y ser partícipes de las Retransmisiones de las Diferentes Convenciones a Nivel Internacional. Por irregularidades dentro de la misma Iglesia mi esposa Adriana Garnica quien a informado a los Pastores Parrado de situaciones que iban en contra de las buenas costumbres Morales y Éticas, mientras que la Hna hermana Martha de Parrado en lugar de hablar con la persona tomaba actitudes molesta usando el púlpito para descalificar y lastimar a quien a su criterio le molesta es por esta razón mi esposa cansada de los maltratos decidió retirarse de la Iglesia y congregar en la Iglesia del MMM en Villa Celina, tiempo más tarde guiado por la Palabra del Señor en oración y por el bienestar familiar decidí retirarme de la Iglesia de Capital y pasar a la Iglesia de Villa Celina, hablando con el Ps Ismael Parrado y entregando en Carpeta todos los datos de importancia de la página web y funcionamiento de la Radio. Aunque tiempo más tarde fui acusado de Desleal hacia la Obra del Movimiento Misionero Mundial por parte del Ps Joselin Jiménez actual Miembro de la Junta Nacional. A veces es difícil permanecer en una Iglesia conviviendo con la Corrupción Ministerial de nuestros Oficiales Nacionales donde nadie dice o hace nada aunque en voz baja reconocen la arbitrariedad del Supervisor Nacional y sus colaboradores de la Junta Nacional que por evitar represalias bajan la cabeza. Muchas veces nuestros oficiales Internacionales nos alientan a no quedarnos callado y mucho menos ser cómplices de situaciones anormales a la palabra de Dios. A veces dejamos en manos de Dios y que el Obre, pero también estoy convencido que debemos Orar y actuar. No somos los únicos lastimados y avergonzados, infinidades de situaciones y hermanos que han quedado en el camino, situaciones impune que se dan y se tapan entre pastores pecados que se tapan o se hacen la vista gorda. Ya desde la Iglesia de Villa Celina hemos levantado una nueva emisora Online, donde el deseo y anhelo de nuestro Ps Ismael Crear la Red de Emisoras Redentor, actualmente Fm Redentor Rosario, Redentor Online (Capital) y Redentor Villa Celina , luego de estar sentado un tiempo y ser presentado como Miembros activos, nuevamente comenzamos a recibir Persecuciones desde la Central ya que impiden trabajar en la Radio con los Programa que Dios Permite en esa ocasión “Programa especial Pre Campaña, donde la orden era levantar dicho programa. En su momento solicite una reunión a la Junta Nacional para aclarar las acusaciones con que se me señalaba y por si fuera poco uno de los miembros de la Junta Nacional Ps Alejandro Valenzuela menciona en un audio que La Junta Nacional no nos recibiría y mucho menos la Junta Internacional. Convencido es que no debo callar, quizás no use las palabras correctas, pero si de alguna manera no comunicamos lo que sucede mañana puede ser otro, amamos y defendemos esta Obra y no es nuestra intención bajo ningún punto de vista dividir la Iglesia como se trata de hacerle creer al Pueblo de Dios. #Credibilidad2018 Dios le Bendiga a todos la Junta Nacional e Internacional por la presente y a días de la XVIII Convención Nacional en la Ciudad de Córdoba - Argentina, vuelvo a contactarme con ustedes a los efectos de dejar claro nuestra situación espiritual recordándole que en la anterior Convención Nacional del 2017 en la Ciudad de Rosario donde mantuvimos una reunión con la Oficialidad Internacional por más de 1:20 Hs, estando presente Rev. Gustavo Martínez (Presidente), José Soto (Vicepresidente), Rev. Gerardo Martínez (Supervisor del Cono Sur), Pastor Ismael Parrado Supervisor Nacional, Hna. Marta Parrado, Hna. Adriana Garnica de Miño y Walter David Miño, el Pastor Gustavo Martínez nos garantizó no perseguirnos más, especialmente a mi cuñada Elsa Franconi cuando mi esposa le pregunto textualmente “Usted me garantiza que no lo perseguirá más” y el Pastor Gustavo Martínez dijo textualmente “Yo le garantizo” y esas palabras no se cumplieron como familia que somos apoyamos y defendemos a mi cuñada Elsa Garnica de Franconi y hermana de mi esposa, por años dedicado incondicionalmente a colaborar desinteresadamente en la Obra al igual que mi esposa Adriana Garnica y mi cuñado Carlos Garnica Ex Oficial Nacional de la Obra. En estos meses desde que finalizo la convención y en puertas de una nueva Convención Nacional veo y observo que no ha surgido ningún cambio en las actitudes de la Junta Nacional y Pastores sujeto a las autoridades Nacionales y que por temor o por miedo obedecen sin chistar decisiones que no son de Dios y que más bien son actitudes caprichosas y carnales. Si bien nosotros decidimos salirnos del Movimiento Misionero Mundial por nuestra condición y estado de Salud no dejamos de alimentarnos de las Convenciones que se trasmiten por Bethel Televisión, aunque mi cuñado Carlos Garnica continua congregándose en el Movimiento Misionero Mundial junto a su familia. Reitero y recuerdo como lo mencione desde un principio, mientras no se erradique de raíz y sean Creíble como lo dice el lema, no cambiara por muchas razones,es evidente la falta de Credibilidad de nuestro pastores y lideres que desde el púlpito dicen una cosa pero bajo de la misma hacen todo lo contrario dejando un mal testimonio con sus actitudes, solo es cuestión de orar y pedir a Dios su Justicia y que corte de raíz a quien tenga que cortar, llámese quien se llame y esta Convención es una oportunidad de dejar de lado los caprichos y soberbia ya que la Obra de Dios no funciona de esa manera. Nos gozamos al ver el Nuevo Lema #Credibilidad2018 Nuestra decisión de retirarnos de la Obra del Movimiento Misionero Mundial pero con la Convicción y mirada puesta en el Señor de volver ya que es la única Iglesia de Doctrina que se ajusta a la Palabra, esa palabra a los que nos aferramos y defendemos como nos enseñó el Pastor Fundador Rev Luis M. Ortiz. Una vez más pedirle que continúen con su mirada Observando la Obra del Movimiento Misionero Mundial en esta Nación de Argentina orando al Señor lo ilumine y los guié a erradicar el mal que permanece en esta Nación ya que muchas vidas han quedado en el camino y no tienen voz para expresarse. Hermanos dañados, lastimados, humillado, aunque nosotros nos vayamos esto no cambiara mientras no haya una diferencia genuina, lamentablemente muchos de estos siervos llamados Pastores o esposas de pastores usan el púlpito para atacar o lastimar al pueblo que solo va a buscar de Dios. Sigo con la misma pregunta porque la Obra de Dios no crece en Argentina y porque los Obreros se van, especialmente en los medios de comunicación donde más conozco y donde la visión en este área esta cerrada. Es mi deseo que la Obra Crezca, avance pero con líderes que oren y busquen de Dios. Responsabilizamos al Pastor Ismael Enrique Parrado por el Estado de salud de Adriana Garnica, Elsa Franconi y mi persona ya que nos encontramos bajo tratamiento médico a causa de la mala sangre, disgusto, ya mi suegra Falleció el pasado 26 de Noviembre donde el Pastor Joselin Jiménez y esposa junto a algunos hermanos de la Iglesia del MMM Ciudad Evita y el Pastor Marcos Beltrán y esposa nos acompañó en su última Morada por lo que valoramos y agradecemos su presencia. Sencillamente son muchas las irregularidades no solo a nivel Iglesia, sino a nivel Ministerial que suceden y como ya se lo dijimos y recordamos en la Reunión todo el año se pelean y llega el tiempo de convención y se unen todos, comparten momentos de camaradería, se visitan unos a otros para aparentar un clima de armonía ministerial y demostrar a nuestros oficiales Internacionales y visitante de lo bien que se llevan, mientras pueden engañar al hombre, pero ante los ojos del Señor No. Sin congregarnos en ninguna parte y retirándose del Movimiento estaremos en oración Orando y ayunando para que Dios Obre con justicia y si somos nosotros los equivocados, Dios tenga misericordia de nosotros, Amen