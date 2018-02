Con la Convicción y mirada puesta en el Señor, esperamos una re consideración por parte de quienes dicen ser servidores del Señor. Una vez más pedirle que continúen con su mirada sobre esta Nación de Argentina especialmente sobre la Obra del Movimiento Misionero Mundial en Argentina orando al Señor lo ilumine y los guie a erradicar el mal que permanece en esta Nación ya que muchas vidas han quedado en el camino y no tienen voz para expresarse. Hermanos dañados, lastimados, humillado, es muy difícil ver un cambio cuando la ambición por el poder no lo dejan ver más allá de sus narices, esto no cambiara mientras no se ore y ayune genuinamente y el amiguismo a nivel ministerial no le deje poner al señor en primer lugar y hasta se atreven a decir que mi publicación es una pavada que no coloquen me gusta o que dicha publicación sea compartida,acaso ahora manejan la libertad de experesion y también la libertad del pueblo, pregunto cual es vuestra preocupación?, el que nada debe, nada teme, lamentablemente muchos de estos siervos llamados Pastores o esposas de pastores usan el púlpito para atacar o lastimar al pueblo que solo va a buscar de Dios. Sigo con la misma pregunta porque la Obra de Dios no crece en Argentina y porque los Obreros se van. Donde esta el dinero que infinidades de de veces se pidió al pueblo para el aire acondicionado, cada año dicen que van a poner aire acondicionado y solo utilizan psicología barata de que en el infierno hace mas calor. Donde esta los 100 Mil Pesos que dono el hno Humberto Argañaraz para un vehículo que nunca se compro, acá eso es hablar pavadas y tanta otras cosas, pregunto y se han preguntado que pasa con el fondo Nacional que supuesta-mente hay una Junta Nacional y que solo deciden dos o tres personas, mientras que otras obras del Interior pasan necesidades, digo quien me cae bien y simpatiza conmigo le giramos cierta cantidad de dinero, eso es hablar pavada o me van a decir que no saben, los mismos pastores de estas irregularidades. Se han preguntado es necesario tres auto ( Ranger- Suran y Amarok), esto requiere mantenimiento Patente, Garage,seguro etc, etc es necesario para movilizarse y realizar la Obra pero tres vehículo???? tenemos dinero para derrochar, pero no tenemos dinero para el alquiler y pedimos que voluntariamente como la Iglesia Universal en papelitos que van desde los $1000 para arriba y lo Diezmo y las Ofrenda quien lo controla??? Porque se queman los sobres de Diezmo?? Porque la Casa Pastoral ya no tiene colaboradores de confianza que estén codo a codo colaborando al lado de los siervos??, donde quedo las nueva generaciones que estaban?. Dios da y Dios quita. Todo tiene su tiempo y su hora Eclesiastes 3:1 A pero estas irregularidades no la vemos, solo tenemos tiempo para perseguir dañar y lastimar a quien no molesta o son obtaculo en el camino,se y sabemos que hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe y que un día rendirán cuenta. Es mi deseo que la Obra Crezca, avance pero con líderes que oren y busquen de Dios. Responsabilizo personalmente al Pastor Ismael Enrique Parrado por el Estado de salud de Adriana Garnica, Elsa Franconi y mi persona ya que nos encontramos bajo tratamiento médico a causa de la mala sangre, algún día tendrá que rendir cuenta al señor por nuestra destrucción espiritual y la de tantos que pasaron y pasaran Sencillamente son muchas las irregularidades no solo a nivel Iglesia, sino a nivel Ministerial que suceden y como ya se lo dijimos y recordamos en la Reunión todo el año se pelean y llega el tiempo de convención y se unen todo para parecer que todo está bien, que no pasa nada, aunque los oficiales Internacionales vean superficialmente por arriba y parezca que todo está bien el señor desde lo alto toma nota. Seguimos en oración Orando y ayuno para que Dios Obre con justicia y si somos nosotros los equivocados, Dios tenga misericordia de nosotros, Amen Walter David Miño +541136741690