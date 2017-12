Nunca se olvida a quien se quiere

Solo me queda decirte adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Cuando te perdimos te lloré con el alma. Podremos amar mucho a alguien, pero jamás le amaremos tanto como le podremos extrañar, después de haber perdido algo que era muy importante y valioso para nosotros. Cuando perdemos a alguien importante en nuestra vida, lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros. Despedirse cuando se quiere no duele, duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Extrañamos esas conversaciones sin hablar, esas miradas de comprensión y esos "te quiero" sin decir nada. Hay recuerdos que nunca se borrarán y personas que nunca se olvidarán, aunque lo intentemos. Cómo duele pensar y no tenerlo a nuestro lado, como duele soñar y comprender que nunca mas lo tendremos con nosotros. No hay nada que duela tanto como extrañar a alguien y saber que no podemos hacer nada al respecto. A veces llorar parece de tontos, pero es que a veces las palabras no pueden decir, lo que las lágrimas pueden expresar. A veces la vida es dura: querer tanto tiempo, para terminar llorando oyendo canciones y mirando viejas fotos... Así es la vida, a veces somos cuchillo, a veces somos herida... El tiempo cierra, pero no borra tu herida. Dicen que las cosas siempre pasan por algo, pero ni en mil años entenderemos porque te perdimos, cuando más falta me hacía. Por qué se fue cuando más te quería. Fingir que no duele, duele el doble. ♡ Lo peor de cerrar el corazón con todo el amor y el dolor dentro, es que mientras intento olvidarte, más te sigo queriendo. Y cuando me di cuenta que ya no regresarías fue ahí donde supe que respirar dolía... Hubo un momento donde todo era perfecto y no nos dimos cuenta. Que te pregunten y quedarte en silencio, porque sabes que si hablas, llorarás. La herida tarde o temprano sanara, pero ya uno no es el mismo. Nunca se olvida a una persona que se quiere y se pierde, simplemente se aprende a vivir sin ella. Nunca se llena el vacío que deja, simplemente se hace un poco menor. No todos lloramos de la misma manera, hay sonrisas que esconden miles de lágrimas... Superarlo no es olvidar, superarlo es darse cuenta que ya no va estar para ti, pero que te hizo alguna vez feliz.