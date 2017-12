Feliz Cumpleaños para mi.

29 de Diciembre de 1978 - 29 de Diciembre de 2017 39 Años No me siento más viejo. Tampoco más sabio. Ni más lindo... pero contento por cumplir años. En el viaje de la vida, en ocasiones las paradas merecen la pena y en otras pasas de largo como si nada. A menudo reflexiono sobre diversos temas, pero cuando se trata de agregar un año más a mi vida, hago un alto y reflexiono sobre los logros, fracasos, alegrías y tristezas vividas, tomo conciencia de quien soy, no importa lo afortunado o desafortunado que sea. Tengo algunas aspiraciones pero nada grandioso sólo algunos sueños por realizar. A mis amigos, les agradezco el estar ahí y hacerme el camino más dulce. Siempre he pensado que el único día especial que realmente tiene una persona es el de su cumpleaños, porque ni Noche Buena, ni fin de año, ni tantos acontecimiento en el calendario esos días son de fiesta pero no tienen nada de especial porque son de todo el mundo. Trato de pasar mi cumpleaños lo mejor posible, aunque muchas veces no hago nada especial, en ocasiones hasta se les olvida a algunos pero no a mí. Siempre he sido una polvorita, pero es hora de establecer una alianza pacífica conmigo mismo y caminar despacito mientras curo mis propias heridas en silencio. Al sumar un año más a mi existencia, también le sumo madurez, experiencia, crecimiento, cada año pienso disfrutar más la vida. Hay que reír en los momentos buenos, llorar en las penas, seguir soñando, de eso se trata la vida. La mayoría de las victorias que Dios permite son Bendiciones, de las luchas y pruebas hay que aprender todo lo posible para no cometer los mismos errores. Este año que cuando finalice el día queda en mi pasado, les aseguro que he aprendido en todos los entornos, en el amistoso, en el laboral, en el amor, en salud… en todos he tenido sustos lo suficientemente grandes como para aprender de errores que espero no volver a cometer. Me noto muy diferente, muy cambiado, no sé si mejor pues eso lo tienen que valorar los que me rodean. En nuestro andar por la vida es cierto que siempre caminamos en soledad porque por muchas manos que nos tiendan, somos nosotros mismos quienes decidimos mover nuestros pies o decidimos pararnos. Por eso ante todo, tenemos que amarnos a nosotros mismos, reconciliarnos con nosotros mismos, creer en nosotros mismos y sernos fieles a nosotros mismos porque, en la realidad, somos nuestros auténticos compañeros de viaje. Quiero agradecerles a todos por todo el apoyo recibido, ya que como saben éste año ha sido muy importante y a la vez crítico para mí, y sin ustedes no hubiera conseguido seguir adelante. Como efectivamente mañana es mi día especial, esta noche cuando comience a festejar mi cumpleaños permítanme brindar con ustedes por mí, por ustedes, por mi esposa, por los amigos que siempre tengo conmigo. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús.