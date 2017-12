Queréis tener Tu propia Radio (OnLine) ??

Proverbios 29:18 dice: "Donde no hay visión, el pueblo perece." Una iglesia cuyo liderazgo no ha explicado o establecido una visión que diga: "Esto es lo que somos, esto es a donde vamos, y esto es cómo vamos a llegar", no es saludable en su más elevada forma. ¿Cómo puede existir o funcionar verdaderamente una iglesia o una organización sin visión? Jesús fue el máximo impulsador de visión. Él manifestó Su visión, no sólo lo que la iglesia debía parecer; pero, definitivamente, cuál sería el rol de la iglesia y su propósito. Cuando un Líder no Ora y pide la dirección a Dios difícilmente prospere por no tener ninguna misión y visión, aunque use correctamente las Escritura; pero su gente perecerá. Si usted no sabe cuál es la misión y la visión de su iglesia, es probable que usted está en una iglesia no-saludable. Además, si su iglesia tiene una declaración de misión y visión, pero no ve la misión y la visión siendo ejecutada dentro de la configuración de la igl…